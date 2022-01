Sono 180.426 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri erano stati 186.253). Sale così ad almeno 8.549.450 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 308 (ieri sono stati 360), per un totale di 140.856 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 5.937.747 e 120.609 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 125.199). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.470.847, pari a +72.019 rispetto a ieri (+75.310 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 1.217.830, 85.521 in più rispetto a ieri quando erano stati 1.132.309. Il tasso di positività scende al 14,8% (l’approssimazione di 14,81%); ieri era 16,4%.