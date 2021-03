Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +26.062, qui il bollettino). Sale così a 3.223.142 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 264 morti (ieri sono stati +317), per un totale di 102.145 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.589.731: 9.835 complessivamente quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.970). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 531.266 (+ 11.205 rispetto a ieri). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 273.966, 98.978 in meno di ieri quando erano stati 372.944. Il tasso di positività è pari al 7,78%: ieri era 6,98%.Qui la mappa del contagio in Italia. Le vittime: sono 264 contro le 317 di ieri.