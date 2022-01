Il bollettino di oggi 30 gennaio, per quanto riguarda l'andamento della pandemia da Covid-19 in Italia: i nuovi casi di positività registrati oggi sono 104.065, con un bilancio di 235 morti. Il tasso cala ancora, come avviene da cinque giorni consecutivi, attestandosi al 12,7%. La tendenza della curva continua a essere in discesa lenta. I ricoverati sono -19 rispetto a ieri, mentre aumentano invece di 5 unità i malati da Covid ricoverati in terapia intensiva.