Sono 3.725 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.741.185 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24, per un totale di 131.826 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.534.584 e 2.940 quelle guarite oggi.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 88,6 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 44,3 milioni (82,10% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,4 milioni di persone (86,01% dei vaccinabili).