Sono 2.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.609.205 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 36 (ieri sono stati 34), per un totale di 129.955 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 125.904, pari a -1.430 rispetto a ieri (-292 il giorno prima). Da notare che gli attuali positivi decrescono da più di una settimana.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 80,9 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 39,9 milioni (73,91% della popolazione over 12).