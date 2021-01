In Italia, dall’inizio della pandemia, 2.475.372 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 8.562, +0,3% rispetto al giorno prima (ieri erano +11.629), di cui 8.252 positivi identificati attraverso i test rapidi (ieri erano +7.956). I decessi odierni sono 420, +0,5% (ieri erano +299), per un totale di 85.881 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.897.861 complessivamente: 15.787 quelle guarite oggi, +0,8% (ieri erano +10.885). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 491.630 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -7.648... rispetto a ieri, -1,5% (ieri erano +444).



I cittadini vaccinati sono oltre 1,3 milioni, per la precisione 1.382.893.





• Attualmente positivi: 491.630



• Deceduti: 85.881 (+420)



• Dimessi/Guariti: 1.897.861 (+15.787)



• Ricoverati: 23.845 (+136)



• di cui in Terapia Intensiva: 2.421 (+21)



• Tamponi: 31.077.151 (+143.116)



Totale casi: 2.475.372 (+8.561, +0,35%)