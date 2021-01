In Italia, dall’inizio della pandemia, 2.529.070 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 13.574, +0,5% sul totale contagiati (ieri erano +14.372). I decessi odierni sono 477, +0,5% (ieri erano +492), per un totale di 87.858 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.973.388 complessivamente: 19.879 quelle guarite oggi dal Covid.



Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi. "L’epidemia resta in una fase delicata e un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale", si legge nella bozza del monitoraggio Ministero della Salute-Iss. L’indice Rt nazionale è sceso: ora è 0,84 contro lo 0,97 precedente.