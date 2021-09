Sono 4.830 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.618.040 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 73, conteggiando 22 morti pregressi della Sicilia, per un totale di 130.100 vittime da febbraio 2020.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 81,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 40,2 milioni (74,61% della popolazione over 12).