La Protezione Civile ha diramato il bollettino aggiornato ad oggi sulla diffusione del coronavirus in Italia.





Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 242.363 persone hanno contratto il virus, +229 rispetto a ieri (+0,1%). Di queste, 34.926 sono decedute, +12 nelle ultime 24 ore (ieri +15) e 193.978 sono guarite, +338 nelle ultime 24 ore (+0,2%).





Attualmente le persone positive sono 13.459, 136 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 871, 28 in meno rispetto a ieri, di cui 69 (-2) in terapia intensiva.