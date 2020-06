Ecco il bollettino nazionale sull'emergenza coronavirus, con dati confortanti: solo 8 morti nelle ultime 24 ore, è il dato più basso dall'inizio della pandemia. 175 nuovi casi (ieri 259) di cui 77 in Lombardia e 44 in Emilia Romagna.





• Attualmente positivi: 16.836

• Deceduti: 34.716 (+8, +0,02%)

• Dimessi/Guariti: 188.584 (+969, +0,5%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 97 (-8, -7,6%)

• Tamponi: 5.277.273 (+61.315)



Totale casi: 240.136 (+175, +0,1%)