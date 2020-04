Il commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nella conferenza di mezzogiorno nella sede della Protezione civile, ha affermato: "Una mascherina chirurgica non può essere rivenduta ad un prezzo dieci volte superiore del suo costo. Questa non è libertà di mercato ma speculazione insopportabile. Anche pochi casi sono intollerabili vanno denunciati e combattuti. Le forze dell'ordine sono già intervenute e continueranno a farlo"