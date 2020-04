Il Como in soccorso dell’Ospedale Sant’Anna. Il club lariano, che milita in Serie C, ha donato 125mila euro all’ospedale della città, con l’aiuto, importante dei propri abbonati: “Dopo la proposta del Club ai tifosi di rinunciare alla parte della quota abbonamenti delle gare disputate a porte chiuse con l’impegno di triplicare la cifra raccolta da devolvere interamente all’Ospedale Sant’Anna, la società ha finalizzato oggi la donazione per un totale di 125.000 €. Il Como si era impegnato a garantire una donazione minima di 100 mila euro, ma grazie al cuore dei tifosi si è raggiunto un risultato ancora maggiore”.