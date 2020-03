Non riprenderanno lunedì, come inizialmente previsto, gli allenamenti del Genoa.



La società rossoblù, a riposo precauzionale dallo scorso martedì in rispetto alle misure anti- coronavirus, lascerà deserto il centro sportivo di Pegli anche nei prossimi giorni e fino a data da destinarsi.



La decisione è stata presa durante una conference call alla quale hanno preso parte tutti i vertici tecnici, medici e dirigenziali del Grifone, compresi il presidente Enrico Preziosi e l'allenatore Davide Nicola: "La decisione ci sembra rispettosa dell’interesse di tutti i tesserati del Genoa e delle loro famiglie - spiega il club che poi aggiunge - La Società non ritiene responsabile e giusto procedere con la possibile ripresa degli allenamenti che era stata indicata per lunedì 16 marzo 2020. Non è inoltre possibile procedere con allenamenti fatti in piccoli gruppi, perché questo farebbe venire meno il concetto di allenamento di squadra e rischierebbe di essere controproducente per la salute dei tesserati. In questa particolare situazione, si farà il possibile per mantenere la condizione fisica e la concentrazione agonistica seguendo a distanza le indicazione dell’allenatore, dei preparatori atletici e del nutrizionista della Società".



In pratica, esattamente come avvenuto negli ultimi giorni, ciascun giocatore del Genoa continuerà a tenersi in forma in maniera autonoma, all'interno della propria abitazione, seguendo tabelle fisiche e alimentari specifiche: "La Società, grazie al lavoro dello staff medico guidato dal dottor Pietro Gatto, continuerà a monitorare le condizioni dei tesserati, rilevando quotidianamente le temperature di tutti, sempre in via esclusivamente telefonica, volendo garantire anche così nel maggior modo possibile la salute di tutti".