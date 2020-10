Il governo starebbe valutando una proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 gennaio, esattamente un anno dopo la messa in campo della misura. L’ultima proroga, al momento, scade il prossimo 15 ottobre, ma il perdurare dell’emergenza e la nuova ondata di casi starebbe suggerendo agli esperti, secondo quanto riferito da fonti dell’esecutivo, di allungare lo stato di emergenza.



Il dossier è finito all’attenzione del premier Giuseppe Conte nella serata di mercoledì, al termine del consiglio dei ministri. Nella riunione si è parlato anche di come sensibilizzare gli italiani all’uso dell’app Immuni. Il capodelegazione del M5S Alfonso Bonafede ha lanciato un’idea: una maratona tv per invitare gli italiani a scaricare l’app.