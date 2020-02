Il Milan ha annunciato il rimborso per i propri tifosi in occasione del match di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Genoa, che si disputerà a porte chiuse a causa del Coronavirus: "AC Milan comunica che, a seguito delle disposizioni del Governo, della Lega Serie A e per la straordinarietà dell'emergenza Coronavirus, che hanno condotto alla disputa di Milan-Genoa a porte chiuse, è stato deciso il rimborso dei biglietti acquistati e sono state definite le procedure. La Società, attesa la situazione eccezionale, ha deciso in quest'occasione di rimborsare anche i tifosi in possesso di un abbonamento o di un pacchetto partite.



Le modalità di presentazione e ottenimento del rimborso variano a seconda del punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto del biglietto, dell'abbonamento o del pacchetto partite.



Rimborso biglietti:



Per acquisti effettuati online sul sito ufficiale del Milan : tutti i biglietti acquistati online saranno automaticamente annullati. Il rimborso dell'importo sarà effettuato sulla carta di credito usata per l'acquisto, indicativamente entro 30 giorni dalla data della partita.

Per acquisti effettuati c/o Casa Milan: si dovranno restituire i biglietti in originale presso gli sportelli della biglietteria di Casa Milan. Una singola persona potrà chiedere il rimborso di massimo 4 biglietti e sarà effettuato in contanti al portatore. È consigliabile che il richiedente sia uno degli intestatari dei biglietti per cui si chiede il rimborso, ma non vincolante. Le richieste di rimborso saranno accettate dal giorno 3 marzo e fino al giorno 21 marzo 2020.

Per acquisti effettuati c/o i punti vendita fisici della rete Vivaticket e le filiali Banco BPM: sarà necessario restituire i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Una singola persona potrà chiedere il rimborso di massimo 4 biglietti e sarà effettuato in contanti al portatore. È consigliabile che il richiedente sia uno degli intestatari dei biglietti per cui si chiede il rimborso, ma non vincolante. Le richieste di rimborso saranno accettate dal giorno 3 marzo e fino al giorno 21 marzo 2020.

Verrà rimborsato il prezzo indicato sul biglietto.







Rimborso quota dell'abbonamento o quota pacchetti gara:



Le modalità per il rimborso degli abbonamenti saranno comunicate nei prossimi giorni. Verrà rimborsata la quota della singola partita.



Per ogni chiarimento in merito alle modalità di richiesta rimborso è a disposizione il call center di AC Milan allo 0262284545 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).



AC Milan comunica, inoltre, che gli accessi relativi a personale qualificato, operatori e media saranno limitati allo stretto necessario per garantire adeguata efficienza e copertura mediatica. Il Club, che aveva originariamente richiesto, ma non ottenuto, un rinvio ad altra data, allo scopo di poter garantire l'accesso allo stadio, raccomanda i propri tifosi di non recarsi all'esterno dell’impianto, nel rispetto dei provvedimenti decisi dalle autorità".