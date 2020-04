Roberto Speranza, ministro della Salute, ha parlato a margine della presentazione dell’hub della Terapia Intensiva promosso dalla Regione Emilia Romagna: “Stiamo lavorando a una risposta di sistema per riportare imprese e persone a ricominciare a vivere pienamente le proprie esistenze. Lo faremo quando la comunità scientifica consegnerà al mondo il vaccino, ma nel frattempo dobbiamo tenerci pronti ed essere all'altezza. Fino a quando non avremo un vaccino il distanziamento sociale è l'unica arma che abbiamo. Siamo ancora dentro a una fase difficile, non dobbiamo avere leggerezze, dobbiamo ancora tenere il massimo del rigore”.