francesco cammina da solo, come in pellegrinaggio, verso san marcello al corso, dove si conserva un antico crocifisso in legno risalente al XV secolo che sopravvisse a un incendio e si dice salvò la città dalla peste#coronavirus #coronarvirusitalia



. Non solo le tante campagne di raccolta fondi, come quella di Ferragni e Fedez che ha permesso l’inizio dei lavori per la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano., in omaggio al tricolore italiano. Anche alcuni balconi con il tricolore, in altri ci sono flash mob improvvisati. Napoli canta Pino Daniele, tra le strade di Roma tutti uniti con Lucio Battisti.Papa Francesco invece oggi pomeriggio ha attraversato a piedi via del Corso. Bergoglio ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Sata Maria Maggiore, la chiesa in crisi trova il crocifisso miracoloso, che nel 1522 venne portato in processione per le strade di Roma per sconfiggere la peste. Poi il Papa ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso, per pregare per la fine della pandemia da coronavirus.