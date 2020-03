Dietmar Hopp, patron dell’Honffenheim, preso di mira dalle tifoserie rivali in questa stagione, sta lavorando per trovare la cura al coronavirus. La Curevac, azienda di sua proprietà, sta cercando il vaccino, con Hopp che, al New York Times, ha dichiarato: “Deve aiutare tutti e non solo alcune regioni. Sarei felicissimo se questo risultato potesse essere raggiunto attraverso i miei investimenti a lungo termine in Germania”, con il quotidiano americano che spiega come Hopp si sarebbe rifiutato di vendere il vaccino, una volta trovato, a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America che vuole acquistarlo.