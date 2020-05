Il premier britannico Boris Johnson, nel discorso rivolto alla nazione pochi minuti fa, non ha fatto alcun cenno al massimo campionato calcistico inglese, i cui club si incontreranno in videoconferenza in settimana. Ha però detto: "Da mercoledì chi vorrà potrà fare attività motoria all’aperto. Si potrà andare al parco. E si potranno anche praticare degli sport, l’importante è che venga fatto esclusivamente tra conviventi”