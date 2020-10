Massimo Galli, Primario del Sacco di Milano, parla a la Repubblica: "Tra 15 giorni saremo come la Francia, la Spagna, il Regno Unito. Inutile ragionare con i dati di ieri. Dobbiamo guardare le proiezioni, che purtroppo hanno poche probabilità di fallire. Milano? Siamo nelle peste. Sto cercando di occuparmi di tutti i pazienti che ho qui. Mi pare un tragico déjà vu. Lo temevo già da agosto, speravo di sbagliarmi e invece... La situazione si sta facendo molto allarmante, al limite della saturazione. E ci sono forti criticità anche altrove. Abbiamo assoluto bisogno di far funzionare le indicazioni del decreto del governo. Diversamente la strada già tracciata è quella degli altri paesi europei".



INCONTRO - Nel pomeriggio è previsto un vertice d'urgenza tra gli esponenti del Governo e i rappresentati delle Regioni per valutare ulteriori restrizioni, come il coprifuoco alle 22.