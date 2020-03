Il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, si è autoisolato in un lussuoso albergo in montagna in Baviera: trascorrerà i giorni di quarantena con tutto il suo entourage, comprese 20 concubine. Una quarantena dorata che ha acceso le ire della popolazione thailandese che si è scatenata in critiche sui social. Il re, noto anche come Rama X, ha prenotato l'intero Grand Hotel Sonnenbichl nella località sciistica Garmisch-Partenkirchen.