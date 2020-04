Ennesima uscita del senatore Elio Lannutti che imbarazza i 5 stelle. Il parlamentare M5s, lo stesso che un anno fa è finito indagato per un tweet antisemita, ha attaccato su Facebook i tedeschi definendoli “nipotini di Hitler”. La frase, pubblicata nel pieno delle trattative in Europa sugli aiuti economici per il coronavirus, ha provocato le critiche bipartisan di tutto il Parlamento e spinto il Movimento a condannare le dichiarazioni del collega.