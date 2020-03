Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, immerso in una situazione drammatica con i contagi da Covid-19 che aumentano ogni giorno di più, fa autocritica dopo alcune decisioni prese rivelatesi poi errate. Intervenuto alla trasmissione 'Stasera Italia' di Barbara Palombelli, ha fatto autocritica per non aver vietato la disputa della partita di Champions League Atalanta-Valencia, giocata a San Siro lo scorso 19 febbraio, per l'unità di crisi della Protezione Civile 'possibile innesco del contagio': "Faccio autocritica per questo. Abbiamo tutti sottovalutato la gravità di quello che stava arrivando. C'è stato un periodo, anche se solo di pochi giorni, in cui abbiamo sperato di poterne uscire in fretta".



DIFFICILE FARE LA COSA GIUSTA- "Predicavamo ai cittadini prudenza, di mantenere un metro di distanza, ma anche di continuare a vivere la loro vitaperché vedevamo i fatturati dei negozi e degli alberghi precipitare ed eravamo preoccupati. Questo equilibrio era sbagliato evidentemente, però in quel momento era difficile fare la cosa giusta".