Il Coronavirus non smette di spaventare l'Italia, continua anzi a paralizzare l'area settentrionale del paese, coinvolgendo in maniera inevitabile anche lo sport. Dopo i tanti provvedimenti sui settori giovanili, la prima decisione in merito a una prima squadra arriva dall'Emilia-Romagna.Il Milan, intanto, lavora al rimborso della sfida con il Genoa. Prima delle parole di Spadafora , i rossoneri avevano diramato un comunicato in cui spiegavano di aver "già predisposto una procedura di rimborso dei biglietti nel caso le autorità decidano per la disputa a porte chiuse".Da Milano a Bergamo, perché Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana, spaventa i tifosi dell'Atalanta. In merito alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma il 10 marzo, spiega a Onda Cero:Si valuterà la questione con le due squadre, con il Ministero della Salute e vedremo cosa accadrà. Vero, ora a Bergamo non c’è nulla, ma resta da vedere, perché la città è in Lombardia, non in altre zone d’Italia". In Spagna, inoltre, pronto un foglio informativo per i 2377 tifosi presenti a San Siro per la gara di andata. I tifosi valenciani, dunque, verranno avvisati in merito alle modalità per valutare la loro salute.Trasferta di Champions che invece, per i tifosi della Juve, è dietro l'angolo. Oggi i bianconeri partiranno alla volta di Lione per l'andata degli ottavi di Champions.