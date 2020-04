Il Wuhan Zall torna a casa. Dopo tre mesi spesi in ritiro in Spagna, la squadra della città dalla quale è partita la pandemia è rientrata in Cina. Ora giocatori e staff si sottoporranno a un periodo di quarantena di due settimane. Ancora incerta la data di inizio della Chinese Super League: le ultime indiscrezioni parlano di 20 giugno.