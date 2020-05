In Lombardia è in arrivo la svolta sul fronte tamponi. Intervenuto a "Mattina Cinque, l'assessore alla Sanità Giulio Gallera ha garantito che nella Fase 2 i medici di famiglia avranno la possibilità di effettuare i test, nel giro di 24-48 ore, per quei lavoratori che presentassero sintomi da coronavirus. Oltre a loro, il nuovo protocollo prevede l'isolamento per colleghi e contatti stretti ed esami sierologici in laboratori privati.