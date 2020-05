L'Italia lentamente sta cercando di ripartire dopo i grandissimi danni causati dal Covid-19 in questi mesi. Il mondo del calcio è in ripresa ed il 20 giugno la Serie A scenderà nuovamente in campo.



Ma il virus è tutt'altro che sconfitto e tra i momenti più importanti della giornata c'è quello in cui viene comunicato il numero di nuovi positivi. Ecco quindi il bollettino aggiornato in Campania nelle ultime 24 ore:



TEST OGGI: 4.601

TEST POSITIVI: 10

TEST NEGATIVI: 4.591



TOTALE POSITIVI: 4.787

TOTALE TEST: 194.238