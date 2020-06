L’emergenza Coronavirus ha colpito fortemente l’Italia negli ultimi mesi. Pian piano, però, il Paese si sta rialzando registrando sempre meno contagiati.



Le regioni del sud sono quelle meno colpite e, nonostante la grande densità abitativa, la Campania ha svolto un ottimo lavoro per limitare il contagio. Oggi si vedono i frutti e si registra un solo nuovo positivo, anche se sono stati effettuati pochissimi tamponi. I numeri della Protezione Civile per le ultime 24 ore in Campania:



TEST EFFETTUATI OGGI: 1146

POSITIVI: 1

NEGATIVI: 1145

TOTALE POSITIVI: 4822

TOTALE TEST: 210.001