L'emergenza Coronavirus rappresenta il problema del momento in Italia, anche se i contagi sono al ribasso e la situazione sembra essere in miglioramento.



Tra le regioni meno colpite c'è la Campania. Protagonista in positivo il Presidente della Regione, De Luca, con le sue restrizioni e l'ottimo lavoro da parte degli ospedali.



Questo il bollettino delle ultime 24 ore in Campania:



TEST EFFETTUATI OGGI - 3.691

TEST POSITIVI OGGI - 11

TEST NEGATIVI OGGI - 3.680



TOTALE POSITIVI - 4.695

TOTALE TEST - 143.478