L'emergenza Coronavirus ha cambiato le vite di tutti negli ultimi mesi. Sono oramai fondamentali i numeri per quanto riguarda la diffusione del virus.



In Campania la situazione non è delle più pericolose, anche se non bisogna abbassare la guardia. I numeri di oggi non sono negativi, però sono al rialzo rispetto a quelli di ieri, quando su quasi 3000 test ne sono risultati solo 3 positivi. Ecco i dati delle ultime 24 ore aggiornati alle 22:00 dalla Protezione Civile della Regione Campania:



TEST OGGI: 2.020

POSITIVI: 12

NEGATIVI: 2.008



TOTALE POSITIVI: 4.821

TOTALE TEST: 208.854