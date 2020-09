Con la diffusione del Coronavirus è cambiato il mondo, il modo di vivere. In Italia c'è stato un boom di casi tra marzo e aprile, con un calo nei mesi successivi. La Campania non è stata fortemente colpita durante il lockdown rispetto alle altre regioni, ma i contagi raggiungono numeri importanti anche in questa regione.



Così è stata fissata una nuova ordinanza da parte del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto per tutto l'arco della giornata dal 24 settembre 2020 al 4 ottobre 2020.