La minaccia Coronavirus, in Germania, è ancora tutt'altro che debellata. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Robert Koch, infatti, l'indice RO (ossia l'indice di contagio) è salito in queste ore a 1,1 (una persona infetta contagia in media 1,1 altri individui), superando così la soglia minima necessaria per definire "sotto controllo" l'epidemia (sotto l'1).