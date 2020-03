Non si placa l'allerta: tutti gli aggiornamenti.Avvisate le 30 squadre di prepararsi a questa eventualità per contenere il contagio del Coronavirus, effettuando- Mike Ryan, dottore dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità, ieri ha affermato: "Non c'è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il Coronavirus sparirà come una normale influenza".- Possibile l'estensione della zona rossa in Lombardia. Non solo i dieci comuni lodigiani che si trovano in quarantena dal 23 febbraio,. E sono possibili anche misure più drastiche: nell'incontro con i capigruppo di maggioranza e di opposizione di ieri, riferisce Repubblica, il presidente della Regione Attilio Fontana ha usato toni molto drammatici, descritto la situazione come molto grave eper un mese per evitare il rischio pandemia. Attese in giornata le decisioni del governo.- Aggiornato il bilancio del Covid-19 anche all'estero: in Corea del Sud i contagi salgono a 7.041, con 274 nuovi casi nelle ultime 16 ore, e i morti a 44. Due nuovi decessi in Florida, ora sono 16 in tutto negli USA le morti causate dal virus. In Cina il totale dei contagi arriva a 80.651, ma le guarigioni salgono a 55.404, toccando il 70%.- I dati dell'ultimo bollettino ufficiale in Italia: 4.636 contagiati, di questi 197 sono deceduti e 23 sono guariti. Attualmente, i soggetti positivi sono 3.916.