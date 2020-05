Sono 462 i nuovi positivi in Lombardia: lo rende noto la Regione, che nelle ultime 24 ore ha effettuato 14.918 nuovi tamponi. Sono 167 i nuovi guariti, mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-8) e i ricoverati non in terapia intensiva (-56). Sono 54, infine, i nuovi decessi.