La partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal è stata rinviata come misura precauzionale a seguito dell'annuncio di martedì che Evangelos Marinakis, proprietario dell'Olympiacos, ha contratto il coronavirus. È quanto si legge sul sito ufficiale del massimo campionato inglese. Tredici giorni fa, spiega la nota, l'Olympiacos ha giocato all'Arsenal allo stadio Emirates in Europa League e Marinakis ha incontrato diversi membri e personale della squadra dell'Arsenal. «A seguito di una consulenza medica, l'Arsenal FC e il Manchester City FC ritengono che sia necessario rimandare la partita in programma questa sera, mercoledì 11 marzo, per dare il tempo di valutare appieno la situazione. La Premier League ha quindi concordato che la partita di stasera verrà rimandata ad altra data. Sono state prese tutte le misure necessarie e la Premier League attualmente non ha in programma di rinviare altre partita».