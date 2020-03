In Svizzera si sono registrati 1.123 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: in tutto il paese il bilancio è di 14.336 contagi, stando alle autorità sanitarie locali. In totale i decessi sono 257, con 22 nuove vittime nella giornata di ieri. Il 13% sui 111mila tamponi effettuati è risultato positivo al COVID-19.