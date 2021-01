La Lombardia torna arancione dopo che settimana scorsa un errore nel calcolo dell'Rt aveva fatto scattare le misure più restrittive previste per la zona rossa. Oggi il ministro della salute, Roberto Speranza firma un'ordinanza per il cambio dei colori di alcune regioni a partire da domani: verso la zona arancione anche la Sardegna, che ha un Rt a 0,95. Così resterebbero in giallo solo Basilicata, Campania, Molise, Toscana e provincia di Trento.



Intanto scoppia lo scontro tra governo e regione Lombardia. Il governatore Attilio Fontana attacca: "Abbiamo sempre fornito informazioni corrette, puntuali e precise. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia".

Ministero e Istituto superiore di Sanità rispondono che è stata la Regione a inviare i dati che la collocano in zona rossa e che poi lei stessa ha rettificato, cambiando il numero dei soggetti sintomatici notificati.



La controreplica della Lombardia è affidata a un comunicato ufficiale: "Nessuna richiesta di rettifica sul Covid, ma un necessario aggiornamento di un 'campo del tracciato'. Tracciato che, quotidianamente, viene inviato all'Istituto Superiore di Sanità. Azione condivisa con l'Istituto Superiore di Sanità. Resasi necessaria a fronte di un'anomalia dell'algoritmo utilizzato dall'ISS per l'estrazione dei dati per il calcolo dell'Rt. Segnalata dagli uffici dell'assessorato al Welfare della Regione e condivisa con Roma".