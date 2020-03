Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, vuole fare qualcosa per la sua città. Non in campo, ma fuori, per provare a sconfiggere il coronavirus. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rilasciate a Radio Crc: “Mi ha chiamato insigne e mi ha chiesto il modo in cui poter aiutare i nostri ospedali. Ho avuto modo di parlare con il capitano del Napoli, mi ha telefonato per avere informazioni corrette sulle persone e sugli enti ai quali rivolgersi per poter dare un contributo per i nostri ospedali. Questo segala un grado di responsabilità importante”. La frase simbolo che Insigne ha detto a De Luca è: “voglio fare qualcosa per la mia città”.