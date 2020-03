Boris Jonhson, primo ministro d’Inghilterra, fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus: “Il Regno Unito è a 12 settimane dall’inversione di tendenza. Credo che possiamo sconfiggere il virus e lo faremo. Ma dobbiamo continuare così e prendere nel frattempo tutte le precauzioni necessarie”. Per il momento, niente ‘chiusura’ di Londra: “Se vedremo che questo approccio funziona ringrazieremo i cittadini e andremo avanti così. Altrimenti non escludo misure più severe. Non bloccheremo i trasporti, né gli ingressi in città. Per ora chiediamo alla popolazione di ascoltare i nostri consigli e di limitare al minimo i contatti sociali”.