Ora è ufficiale: alcune gare del prossimo week-end verranno giocate a porte chiuse. La conferma arriva da Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, che ha parlato ai microfoni del TG2 al termine del Consiglio dei Ministri: "Ci sono già provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima. Inizialmente erano per Lombardia, Veneto e Piemonte, ora abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".



LE PARTITE - Al momento, dunque, a porte chiuse Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, e Juventus-Inter. Regolarmente a porte aperte Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma. ​Ancora da valutare Sampdoria-Verona, in programma lunedì.