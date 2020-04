Il taglio degli stipendi per l'emergenza coronavirus non trova d'accordo tutti i giocatori, che si oppongono nei vari Paesi. Contrario anche il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, che nel podcast di SWR Sport non usa mezzi termini: "La riduzione dell'ingaggio è come una donazione al club. Sono favorevole a pagare l'intero stipendio e che poi ognuno faccia cose sensate con esso. A tutti viene chiesto di aiutare dove necessario e ci sono molti posti dove è necessario. Calcio diverso dopo l'emergenza? Molte squadre mancano di entrate pianificate. Dipende anche da quanto tempo si fermerà tutto. Se, ad esempio, il calcio viene di nuovo giocato a maggio, si troveranno sicuramente soluzioni. Se è necessario fermarsi fino all'inverno, posso immaginare che alcuni club non lo farà più. Questo cambierebbe il calcio come lo conosciamo. Meno soldi sul mercato? È discutibile se alcune somme di denaro possano ancora essere pagate. Penso che sorgeranno tutti i problemi. Alcuni di più, altri di meno. Forse questo non era male perché tutto è stato messo in un po 'di livello estremo".