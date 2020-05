Uno studio congiunto della London School of Tropical Hygiene, dell'Imperial College London e di altri istituti inviato ai consulenti scientifici del comitato scelto dal Governo per combattere la pandemia. ha comunicato che ci sarebbero "oltre 100.000 possibili morti nel Regno Unito, entro la fine del 2020, in caso di allentamento eccessivo e troppo anticipato delle misure anti-Coronavirus".