Altro lutto nel mondo dell'Atalanta, se ne va un simbolo del tifo nerazzurro: lo storico responsabile dei raccattapalle in servizio allo stadio di Bergamo Pino Bertoni, morto a causa del Coronavirus.



Una vita dedicata alla 'sua' Atalanta, centinaia le partite in cui ha svolto il suo prezioso servizio per la società, istruendo tantissimi ragazzi su some diventare dei raccattapalle e cosa fare all'ingresso in campo con i giocatori. Pino Bertoni, 79enne di Borgo Palazzo, era anche legatissimo al Club Amici Atalanta di Bergamo che aiutava sempre in diverse mansioni.