In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giulio Tarro, epidemiologo: “Sono passate due settimane dai festeggiamenti del Napoli, alla faccia di quel malaugurate di Guerra. Tornare allo stadio e a scuola? Fanno tante dichiarazioni su un virus che non c'è. La mascherina è inutile, la deve portare solo il contagiato. Gli stadi possono essere riaperti con distanza di prassi, per il resto non ci sono problemi. Ragiono scientificamente, abbiamo metà della popolazione che non ha problemi, gli altri la gestiscono in maniera tranquilla, con antibiotici e cose così. Vaccino? Non c'è stato per la SARS, non capisco perché farlo per questo virus".