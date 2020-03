Ci sono eroi che indossano maschera, mantello e costumi sgargianti e intervengono nel momento del bisogno per fermare i criminali. E poi ci sono gli eroi di tutti i giorni, quelli che armati di mascherina, camice e guanti ogni giorno combattono battaglie silenziose per salvare quante più vite possibili. E oggi più che mai sono impegnati nella dura lotta contro il coronavirus. Medici e infermieri in tutti gli ospedali d'Italia sono all'opera senza sosta per contrastare il Covid-19, il loro coraggio e la loro costanza sono l'ancora a cui si è aggrappata la popolazione, che a sua volta si è attivata per contraccambiare.



Non solo con le tante campagne di raccolta fondi, come quella avviata dalla coppia Ferragni-Fedez che ha permesso di dare il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, ma anche con piccoli gesti per infondere coraggio a tutte le persone costrette all'isolamento forzato in casa, come i flash mob improvvisati con musica e canzoni, che hanno commosso perfino star internazionali come Chris Evans (Captain America degli Avengers). Ma soprattutto, il doveroso tributo a quegli eroi spesso dati per scontati: da Nord a Sud, tutto il Paese si è unito alle 12 per un lungo applauso a medici e infermieri, tutti sui balconi per ringraziare e incoraggiare gli uomini e le donne che hanno combattuto, stanno combattendo e continueranno a farlo per il bene di tutti. Ai veri eroi.