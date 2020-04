Continua nella nostra gallery per scoprire tutti i dettagli e la squadra che non può ancora allenarsi.

Laentra nella fase 2, quella di convivenza con il. Scaduto ieri il termine per lo stop dell'attività chiesto dalla DFL,. Dalal, in campo tutte le 18 squadre della Bundes. O meglio, quasi tutte:- Come riprendono gli allenamenti in sicurezza i campioni di Germania? Mantenendo le distanze, come si vede anche nella foto che ritrae il difensoreintento a correre solitario.