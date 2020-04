Anche la CNN fa i complimenti alla Roma. E lo fa in un servizio che spiega ai telespettatori l’aiuto del club ai suoi abbonati over 70, grazie alla donazione di kit sanitari e generi alimentari di prima necessità. Ad intervenire c’è capitan Edin Dzeko, che spende parole d’orgoglio per la sua società: “Sono estremamente orgoglioso delle iniziative che il club sta portando avanti in questo momento. Dall’inizio della crisi, come giocatori, abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi possibili. Durante questi tempi duri dobbiamo stringerci insieme come una famiglia, aiutandoci gli uni gli altri come possiamo. Questo è esattamente quello che stiamo facendo”.