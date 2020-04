La FIFA interviene e detta le linee guida per il calcio alla luce dell'emergenza coronavirus, soprattutto su due dei temi più spinosi: la federazione mondiale del pallone invita di prolungare i contratti in scadenza al 30 giugno al nuovo termine che sarà fissato per la stagione, così come i nuovi contratti non dovranno avere inizio il 1° luglio ma con l'inizio della prossima stagione. Novità anche per il calciomercato: l'intenzione della FIFA è di spostare la finestra estiva tra la fine della stagione e l'inizio della prossima.



SEGUONO AGGIORNAMENTI