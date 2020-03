La Formula 1 diventa virtuale. Per compensare la cancellazione dei Gran Premi a causa della pandemia coronavirus, la F1 lancia una nuova serie di Gran Prix eSports, che vedrà la partecipazione di piloti veri accanto a star che saranno annunciate nel corso della serie. Si partirà domenica 22 marzo, con il Gran Premio del Bahrain che sarà trasmesso in streaming e quindi visibile per tutti gli appassionati.