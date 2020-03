Nonostante l'emergenza coronavirus sia tuttora una seria minaccia per la salute di tantissime persone,. Una decisione che ha impiegato pochissimo tempo ad alimentare il dibattito e a scatenare le discussioni anche sui social network. Tanti i tifosi delle altre squadre che su Twitter e non solo hanno commentato in maniera molto critica la scelta del patron biancoceleste Claudio Lotito.- La formazione di Simone Inzaghi aveva interrotto l'attività lo scorso 10 marzo, in ottemperanza ai decreti governativi delle ultime settimane e alle indicazioni arrivati da Lega Calcio, Federazione e. Proprio quest'ultima, evitando di convocare anche solo piccoli gruppi di giocatori sui campi: "nei confronti delle tante persone costrette a muoversi e a lavorare per consentirci un minimo di servizi necessari. È, inoltre, offensivo nei confronti di quanti sono in prima linea, medici, infermieri e personale sanitario, che ci implorano di rimanere a casa", recita il comunicato emesso dall'associazione nei giorni passati.- E'di ieri poi l'accordo siglato tra l'AIC rappresentata da Damiano Tommasi e la Lega Pro di prolungare lo stop ad ogni attività che coinvolga gli atleti della Serie C fino al prossimo 3 aprile. Una direzione decisamente opposta e contraria a quella intrapresa dellacon l'intera rosa a disposizione e tutto lo staff tecnico, in vista di una ripresa del campionato non ancora certa a livello di date, ma che i vertici del calcio italiano sperano sia possibile dal prossimo 9 maggio o al massimo una settimana più tardi.